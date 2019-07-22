Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с РоссиейREGNUM 00:19
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе. С предложением принять такой документ на законодательном уровне выступил солист украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.
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В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Пассажиры задержанного рейса Azur Air Москва – Анталья вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту.
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Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
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Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено 21 июля в 16:35
Армия и оружие
Настоящее событие: как «Тополь» заступил на боевое дежурство
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Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»
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Обновлено в 02:11
Происшествия
Пять человек скончались от отравления газом на предприятии в Китае
Не менее пяти человек погибли, ещё четверо пострадали после отравления газом на территории биохимической компании Great Wall Biochemical Engineering, расположенной в уезде Хуайлай провинции Хэбэй на севере Китая.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
CNN провоцирует войну в Персидском заливе
Американский телеканал CNN разжигает войну в Персидском заливе. Журналисты провоцируют нападение НАТО на Иран.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Политика
На Украине исчез генпрокурор Луценко
На Украине на фоне выборов в Верховную Раду появилась еще одна политическая новость дня: исчез генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
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Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой
Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в Школе-студии МХАТ был безумно влюблен в актрису Ирину Апексимову.
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Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
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Политика
Фиаско Порошенко усугубилось: партия Тимошенко обошла бывшего гаранта и заняла третье место
После обработки ЦИК больше 90% голосов, партия бывшего президента потеряла почетное третье место.
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Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
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Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
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Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Массовое отключение электроэнергии произошло в 16 штатах Венесуэлы, сообщает газета El Nacional.
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
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Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко опустилась на четвертое место на внеочередных парламентских выборах.
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Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
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Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
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Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
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