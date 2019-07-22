Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе. С предложением принять такой документ на законодательном уровне выступил солист украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

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