Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с РоссиейREGNUM 00:19
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе. С предложением принять такой документ на законодательном уровне выступил солист украинской группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.
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Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Ноябрьске четырех нетрезвых пассажиров сняли с рейса в Москву
Четырех нетрезвых пассажиров сняли с борта самолета, который должен был вылететь из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, в отношении них составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
На Урале один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Иран объявил о задержании 17 шпионов из ЦРУ
Министерство информации Ирана объявило о задержании 17 человек, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Обновлено в 00:52
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено вчера в 03:49
Футбол
«Краснодар» в ЛЧ сыграет с «Порту», а должен был с киевским «Динамо»
В Ньоне, пригороде Женевы, 22 июля состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в который впервые в своей истории попал футбольный клуб «Краснодар».
Обновлено вчера в 07:01
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Политика
В МИД Турции предупредили США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны не оставят без ответа, если США вознамерятся ввести санкции из-за поставок С-400.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
Обновлено 21 июля в 13:45
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Квартиры Саратова назвали самыми доходными в России
Самая большая окупаемость названа в Якутске – 26 лет, где при стоимости квартиры 4,7 млн рублей и ее аренды за 15 тысяч рублей в месяц доходность будет 5,4%. В Москве и Санкт-Петербурге окупаются квартиры за 22 года с доходностью 4,5-4,6%.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Технологии
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В МЧС назвали причину схода вагонов с рельс в Коми
Фото народного корреспондента По данным пресс-службы РЖД, в 01:55 на станции Керки двухпутного неэлектрифицированного участка Кожва – Сосногорск Северной железной дороги сошли с рельс 23 вагона в грузовом поезде, повреждены пути.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:03
Путешествия
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии
Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 08:42