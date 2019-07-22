Политика
Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и РоссииГазета.Ru 17:52
Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Здоровье
В России увеличилось количество детей с инвалидностью
Общая численность инвалидов старше 18 лет снизилась с 12,1 миллиона человек в 2016 году до 11,3 миллиона к началу 2019-го.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:33
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Обновлено в 18:59
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Обновлено в 01:48
Общество
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться мобильными телефонами с камерой на рабочем месте, так профильные ассоциации рассчитывают предотвратить утечки данных клиентов, пишет газета "Известия" во вторник.
Обновлено в 19:48
Политика
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с главами компаний Google, Intel, Cisco и других, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с ней ряду компаний, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В продукты питания россиян планируется добавить биологические добавки, в состав которых будет входить панцирь саранчи.
Обновлено в 04:52
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая
По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».
Обновлено в 19:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Британскому актеру грозит ампутация из-за укуса паука
Обновлено в 18:36
Экономика
В США с Facebook взыщут $5 млрд
Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями.
Обновлено в 18:00
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено в 14:53
Общество
В Швеции начал работать «Музей отвратительной еды»
Выставка «Музей отвратительной еды», которая оказалась очень популярной у туристов и у местных жителей, будет постоянно работать в торговом центре Caroli шведского города Мальме.
Обновлено в 19:34
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году.
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Москве двое на Porsche похитили мужчину и запихнули его в багажник
В Москве двое мужчин на автомобиле Porsche черного цвета похитили человека и попытались скрыться.
Обновлено в 04:17
Культура
Киану Ривз порадовал своих фанатов
Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.
Обновлено вчера в 01:27
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Футбол
Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ
Обновлено в 15:56