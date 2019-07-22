Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной. Об этом он заявил агентству Укринформ.

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

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