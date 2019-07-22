Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и УкраиныРЕН ТВ вчера в 19:09
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева. Музыкант указал на то, что Украина страдает от политики двойных стандартов и власти не хотят брать на себя ответственность за многие вещи.
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Идею Вакарчука о «сосуществовании» с Россией на Украине сочли абсурдом
Национальная служба новостей06:13
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
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Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак
Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
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Опубликован перечень поручений Путина
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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
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Обновлено в 11:57
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«Спартаку» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи»
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды "Зенита" Констанин Зырянов раскритиковал игру "Спартака".
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Общество
СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Обновлено в 11:06
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Уволена министр здравоохранения Астраханской области
Кто будет назначен на ее место, пока неизвестно. Ольга Сергеевна работала министром с зимы прошлого года.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
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В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
10 июля в Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Здоровье
У петербурженки родилась четверня
37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера
Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Политика
Савченко назвала свое поражение на выборах в Раду освобождением
Депутат Верховной рады Надежда Савченко разместила в Сети пост, в котором назвала освобождением свое поражение в парламентских выборах.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Экономика
Dow Jones получил мощный импульс роста. Рынок готов пойти за индексом
Компании индекса Dow повели за собой рынок Индекс Dow Jones способен открыть торговую сессию ростом почти на 100 пунктов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Собчак трогательно поздравила Богомолова с днем рождения
Во вторник в день 44-летия Константина Богомолова Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram видео с возлюбленным.
Обновлено в 11:17
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 09:27