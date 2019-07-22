Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева. Музыкант указал на то, что Украина страдает от политики двойных стандартов и власти не хотят брать на себя ответственность за многие вещи.

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

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