Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет. Об этом он сказал на пресс-конференции, передаёт «Liga.net».

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

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