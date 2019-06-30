Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с ТимошенкоИзвестия 03:10
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения. Конфуз произошел, когда музыканта спросили, сколько жители страны платят за газ каждый месяц.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Здоровье
Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»
Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
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Полицейские задержали у ИКМО «Екатерингофский» троих человек.
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Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году
Президент Франции Эммануэль Макрон в 2020 году прибудет в Россию и примет участие в праздновании Дня Победы.
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Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
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Авто
Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года
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В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
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Космос
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Пепловое облако, сформировавшееся в ходе начальной фазы извержения вулкана Райкоке, расположенного на одноименном острове Курильского архипелага, достигло северо-западной части Северной Америки.
Обновлено 26 июня в 22:22
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве подростка на скутере
29 июня правоохранители задержали подростка. Ранее 78.ru сообщал о том, что на Привокзальной площади в Павловске произошла поножовщина.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ
Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной Колумбии
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Барселона» готовит 112 млн евро на Мартинеса
«Интер» заплатил «Расингу» за 22-летнего Мартинеса 14 млн евро год назад.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Политика
Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой
Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:11
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Политика
В Москве сегодня пройдет акция «День подписи»
Акция пройдет на Цветном бульваре с 15 до 20 часов.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Июль в Петербурге начнется с грозы
В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Михалика
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