Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с ТимошенкоИзвестия 03:10

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения. Конфуз произошел, когда музыканта спросили, сколько жители страны платят за газ каждый месяц.
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Вакарчук опростоволосился на дебатах с Тимошенко

Lenta.ru06:25

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

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Тимошенко, как школьника, отчитала Вакарчука за незнание стоимости газа — видео

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Тимошенко унизила Вакарчука

Газета.Ru05:10

Тимошенко опозорила Вакарчука перед всей Украиной

Московский Комсомолец06:08

Видео: Тимошенко унизила лидера «Океана Эльзы» в прямом эфире

РЕН ТВ02:19

Тимошенко загнала Вакарчука в угол простым вопросом

Новостной фронтвчера в 15:55
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В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
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Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
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Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Матвиенко назвала условие восстановления диалога между РФ и Грузией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.
Обновлено в 07:09
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Зенит» интересуется защитниками «Наполи»

Обновлено в 04:13
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Спорт

Загитова показала фото в японском платье

В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено вчера в 03:50
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено вчера в 14:12
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
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В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области

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Какая пара! Глафира Тарханова уговорила мужа на романтическую фотосессию

Глафира радуется, что недавно ей удалось уговорить мужа на совместную фотосессию.
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США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре

Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
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Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
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В России продажи премиальных автомобилей стали расти

За пять месяцев текущего года на российском рынке было продано 59,3 тыс. премиальных автомобилей.
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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

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Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
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Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границе

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе.
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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