Политика

Вакарчук обвинил Россию в захвате российского КрымаLenta.ru 08:08

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале «Думки».
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Святослав Вакарчук
После страшных событий на майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен.
— Святослав Вакарчук, украинский музыкантИзвестия 10:02

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