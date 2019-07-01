Политика
Вакарчук обвинил Россию в захвате российского КрымаLenta.ru 08:08
Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер новой украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук в рамках предвыборного «Тура Змин» («Тура изменений») назвал Крым российским. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале «Думки».
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После страшных событий на майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен.
— Святослав Вакарчук, украинский музыкантИзвестия 10:02
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