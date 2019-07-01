Политика

Вакарчук назвал Крым российскимRT на русском 11:42

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским. «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.
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Святослав Вакарчук
После страшных событий на майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен.
— Святослав Вакарчук, украинский музыкантИзвестия 10:02

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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