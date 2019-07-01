Политика
Вакарчук назвал Крым российскимRT на русском 11:42
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским. «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.
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После страшных событий на майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен.
— Святослав Вакарчук, украинский музыкантИзвестия 10:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
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Происшествия
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В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены Lada Granta и Lada Vesta
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Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
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Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
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Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
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Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
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Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
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Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Экономика
Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви
"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Число погибших во время паводка в Иркутской области выросло до 12
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12, еще 9 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба
"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Финансы
Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин
Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
Обновлено в 10:31
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов
1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Общество
В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности
В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36