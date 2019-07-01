После страшных событий на майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен.

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