Политика
Вакарчук назвал Крым российскимRT на русском 11:42
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским. «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.
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После страшных событий на майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен.
— Святослав Вакарчук, украинский музыкантИзвестия 10:02
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