Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторамИзвестия 00:01
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
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СМИ: Вайнштейн намерен выплатить $44 млн пострадавшим женщинам и кредиторам
Московский Комсомолецвчера в 23:06
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