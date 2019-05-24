Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторамИзвестия 00:01

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
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Вайнштейн захотел откупиться от жертв домогательств

Взгляд.рувчера в 23:38

Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн решил откупиться за $44 млн

РЕН ТВвчера в 22:14

СМИ: Вайнштейн намерен выплатить $44 млн пострадавшим женщинам и кредиторам

Московский Комсомолецвчера в 23:06

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

RT на русскомвчера в 22:59

WSJ: Харви Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

ТАССвчера в 22:49

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Вести.Ruвчера в 22:25

Вайнштейн откупится от жертв секс-насилия и кредиторов, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 23:38
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Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Политика

Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы

Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель

Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду

В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено вчера в 19:53
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено 22 мая в 07:32
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
Политика

Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета

Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва водорода в Южной Корее

Двое человек погибли, еще четверо серьезно пострадали в результате взрыва топливного бака с водородом, который прогремел в Южной Корее, сообщило в четверг, 23 мая, агентство Yonhap со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено в 00:16
Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка

Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

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Политика

В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 02:22
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Филарет отказался следовать условиям томоса «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
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США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран

Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
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Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна

Обновлено вчера в 22:51
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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