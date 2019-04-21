Футбол

Вайнцирль уволен с поста главного тренера «Штутгарта»Sport24.ru 01:55

Аугсбург — Штутгарт
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Рани Хедира
11′
Андре Хан
18′
Филипп Макс
29′
Рани Хедира
Ян Моравек
37′
46′
Александр Эссвайн
Даниэл Дидави
46′
Эмилиано Инсуа
Анастасиос Донис
Марко Рихтер
52′
Филипп Макс
58′
Джеффри Гауэлеу
Рис Оксфорд
64′
Марко Рихтер
68′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
79′
Руководство «Штутгарта» решило уволить главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, сообщается на официальном сайте клуба. В субботу, 20 апреля, «Штутгарт» отправился в гости к «Аугсбургу», где потерпел разгромное поражение со счетом 0:6. Вайнцирль возглавил клуб в октябре.
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