Футбол
Вайнцирль уволен с поста главного тренера «Штутгарта»Sport24.ru 01:55
Рани Хедира
|11′
Андре Хан
|18′
Филипп Макс
|29′
Рани Хедира
Ян Моравек
|37′
|46′
Александр Эссвайн
Даниэл Дидави
|46′
Эмилиано Инсуа
Анастасиос Донис
Марко Рихтер
|52′
Филипп Макс
|58′
Джеффри Гауэлеу
Рис Оксфорд
|64′
Марко Рихтер
|68′
Марко Рихтер
Юлиан Шибер
|79′
|47%
|Владение мячом
|53%
|82%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|13
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|4
|4
|Отборы
|9
|14
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Аугсбург
Расстановка 4‑5‑1
1
Люте
17
Шмид
5
Оксфорд
38
Данзо
3
Стафилидис
28
Хан
11
Грегорич
14
Моравек
10
Байер
31
Макс
2 ×
20
Шибер
1
Цилер
5
Баумгартль
21
Павар
4
Кемпф
10
Дидави
18
Кабак
8
Кастро
9
Цубер
11
Донис
22
Гонсалес
27
Гомес
Штутгарт
Расстановка 3‑5‑2
Руководство «Штутгарта» решило уволить главного тренера команды Маркуса Вайнцирля, сообщается на официальном сайте клуба. В субботу, 20 апреля, «Штутгарт» отправился в гости к «Аугсбургу», где потерпел разгромное поражение со счетом 0:6. Вайнцирль возглавил клуб в октябре.
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