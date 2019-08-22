Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в ЮрмалуРИА Новости 10:57

Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года.
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с чего всё началось

Игорь Крутой: «Если Вайкуле считает, что это прилично, Бог ей судья»

В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Борисович Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу.
Аргументы и Фактывчера в 17:05

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Вайкуле ответила на обвинения Крутого

URA.Ru16:34

Лайма Вайкуле призвала Крутого вернуть «Новую волну» в Юрмалу

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Вайкуле прокомментировала конфликт с Крутым

РЕН ТВ11:50

Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу

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Народные новости15:15

Директор Вайкуле пояснил слухи о конфликте певицы с Крутым

ФАН10:29

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

РИА Новости10:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
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Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
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Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
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Культура

Морской биолог указал на ошибку в культовом эпизоде сериала «Друзья»

Эпизод, вышедший в 1996 году, признали лучшим за всю историю сериала.
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«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту

Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
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Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

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Наука

Умный браслет предскажет вспышку агрессии при аутизме за минуту до ее начала

Американские исследователи представили умный браслет, который умеет предсказывать приступы агрессии у людей с расстройством аутистического спектра до ее начала.
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Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Технологии

В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике

Обновлено в 11:45
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Зеленский высказался о возможном возвращении России в G8

Через некоторое время Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7.
Обновлено в 00:50
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
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«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Авто

В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей

Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.
Обновлено в 03:45
Музыка

Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Певица Наргиз Закирова сообщила на своей странице в Instagram, что после расторжения контракта с продюсером Максимом Фадеевым ей запрещено исполнять все песни, написанные им. Речь идет о композиции «Ты моя нежность» и всех песнях, входящих в альбом «Шум сердца».
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Здоровье

России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров

Распространение насекомых в южных регионах России из Египта и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением опасных тропических болезней.
Обновлено в 18:42
Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

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Авто

Новый Geely GE получил 1,8-литровый мотор

Geely GE, собранный на «БелДжи» с мотором объемом 1,8 литра, оказался не плодом фантазии белорусских инженеров и не попыткой эксперимента с силовыми установками.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений

Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Технологии

В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress

Обновлено вчера в 05:38
Футбол

Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ»

Нападающий Жорж-Кевин Нкуду перешел из «Тоттенхэма» в «Бешикташ», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
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Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
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Гаджеты

У операционной системы Android сменился логотип

Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Политика

Трамп обсудит с Меркель зависимость Германии от российского газа

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 (пройдет 24–26 августа в Биаррице) намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель зависимость Германии от поставляемого Россией газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 16:59
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия

В МАКе завершили работу с черными ящиками аварийно севшего A321

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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы

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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Культура

Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя

Обновлено в 10:16
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Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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