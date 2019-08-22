Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в ЮрмалуРИА Новости 10:57
Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года.
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с чего всё началось
В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Борисович Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу.Аргументы и Фактывчера в 17:05
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