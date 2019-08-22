В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Борисович Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу.

с чего всё началось

Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года.

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

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