Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в ЮрмалуРИА Новости 10:57

Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того, как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит в Юрмале с 2014 года.
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с чего всё началось

Игорь Крутой: «Если Вайкуле считает, что это прилично, Бог ей судья»

В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента (тогда это был Сергей Борисович Иванов) и вёл переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу.
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Астрофизики считают, что тяжелая материя состоит из сверхтяжелых частиц гравитино, которые хранятся в кристаллах глубоко под землей.
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В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
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В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

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Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
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Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
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Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ, Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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