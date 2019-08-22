В интервью «АиФ» композитор рассказал о выступлении Софии Ротару в Сочи, а также о том, почему возник конфликт с Лаймой Вайкуле и по какой причине молодые артисты не попадают в федеральный эфир. Игорь Крутой, отметивший в конце июля 65-летие, растянул празднование юбилея чуть ли не на полгода.

с чего всё началось

Музыкальный конкурс "Новая волна" изначально проводился в Юрмале, но переехал в Сочи после того как в июле 2014 года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019 проходит в Юрмале с 2014 года.

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

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