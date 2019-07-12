Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымРИА Новости 19:11
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
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Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла.
— Лайма Вайкуле, певицаТелеканал 360° 21:52
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