Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымРИА Новости 19:11

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Читать в источнике
Лайма Вайкуле
Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла.
— Лайма Вайкуле, певицаТелеканал 360° 21:52

Подробнее о событии

Вайкуле назвала причину конфликта с Крутым

RT на русском20:37

Лайма Вайкуле рассказала о причине ссоры с Игорем Крутым

Актуальные Новости11:24

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

РИА Новости19:11

Вайкуле назвала причину давней вражды с продюсером Игорем Крутым

URA.Ru13:30

Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Телепрограмма08:33

Предавшая Крым Вайкуле раскрыла причину вражды с Игорем Крутым

Газета.Ru21:10

Вайкуле раскрыла причину давней вражды с Крутым

ТВ Центр10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

Украинский генерал пообещал направить корабли в Керченский пролив

Обновлено в 20:44
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено в 20:14
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Происшествия

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено в 20:58
Общество

Половина россиянок оказались жертвами домашнего насилия

Отмечается, что более половины опрошенных (56 процентов) подвергались домашнему насилию.
Обновлено в 21:06
Политика

Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Политика

Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.
Обновлено в 12:52
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече.
Обновлено в 09:03
Авто

Минпромторг не обложил «налогом на роскошь» Bugatti за 120 млн рублей

Обновлено в 13:51
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Вместо террориста нашли его следы

Последний недавно представлял его интересы в Лефортовском райсуде Москвы, где ФСБ добилась очередного заочного ареста Гочияева на два месяца — на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия.
Обновлено в 18:31
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено в 00:18
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги

Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
Происшествия

Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации

Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Политика

Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено в 21:37
Авто

Тюнеры из Lorinser показали доработанный 700-сильный Mercedes-AMG G63

Немецкое ателье Lorinser разработало тюнинг-пакет для Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 07:07
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его соратников

Суд Европейского Союза решил отменить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек

В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

"По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Политика

Глава программы по производству Boeing 737 уйдет в отставку

Руководитель программы по производству самолетов семейства Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку.
Обновлено в 20:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное