Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла.

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

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