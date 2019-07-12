Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымРИА Новости вчера в 19:11
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Читать в источнике
Оценить19
Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Общество
У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Трое россиян задержаны в Уругвае
Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито.
Обновлено 10 июля в 18:51
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале
Обновлено вчера в 22:15
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Интернет
Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant
Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено 10 июля в 23:22
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Здоровье
В Башкирии 22 человека стоят в очереди на пересадку сердца
Для сравнения – 155 человек ожидают трансплантации почки, при этом на заместительной почечной терапии находятся более 1170 человек, 22 человека ожидают пересадки сердца, а 66 пациентов – пересадки печени.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
К 2050 году температура в Москве может вырасти на 5,5 градуса
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Интернет
Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли
Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика
Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда
Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото
Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Общество
Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара
Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:08