Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымРИА Новости вчера в 19:11

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Читать в источнике
Лайма Вайкуле
Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла.
— Лайма Вайкуле, певицаТелеканал 360° вчера в 21:52

Подробнее о событии

Вайкуле назвала причину конфликта с Крутым

RT на русскомвчера в 20:37

Предавшая Крым Вайкуле раскрыла причину вражды с Игорем Крутым

Газета.Ruвчера в 21:10

Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Телепрограммавчера в 08:33

Вайкуле назвала причину давней вражды с продюсером Игорем Крутым

URA.Ruвчера в 13:30

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

РИА Новостивчера в 19:11

Лайма Вайкуле рассказала о причине ссоры с Игорем Крутым

Актуальные Новостивчера в 11:24

Вайкуле раскрыла причину давней вражды с Крутым

ТВ Центрвчера в 10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Общество

У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы

Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Трое россиян задержаны в Уругвае

Полиция и интерпол задержали предполагаемых граждан РФ в Уругвае, которые подозреваются в помощи в побеге итальянскому наркобарону Рокко Морабито.
Обновлено 10 июля в 18:51
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Обновлено вчера в 22:15
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Интернет

Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой юную скрипачку из России

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено 10 июля в 23:22
Политика

Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили

Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 05:45
Здоровье

В Башкирии 22 человека стоят в очереди на пересадку сердца

Для сравнения – 155 человек ожидают трансплантации почки, при этом на заместительной почечной терапии находятся более 1170 человек, 22 человека ожидают пересадки сердца, а 66 пациентов – пересадки печени.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

К 2050 году температура в Москве может вырасти на 5,5 градуса

Обновлено вчера в 11:36
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован

Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Интернет

Microsoft тестирует Windows 10, в которой не нужно вводить пароли

Приложение Microsoft перешлёт уведомления со смартфона на компьютер читайте также Помимо входа без паролей, в тестовую сборку Windows 10 были добавлены некоторые другие функции.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 21:37
Энергетика

Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда

Востребованность литовского терминала выросла благодаря низким ценам на газ и совпала с запуском завода по производству среднетоннажного СПГ «Криогаз Высоцк».
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес

Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото

Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 00:18
Общество

Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара

Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено 10 июля в 01:58
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Латвия выразила РФ протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Ранее с аналогичным протестом выступила Эстония МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразил протест из-за планов устроить 13 октября салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное