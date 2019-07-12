Музыка

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем КрутымРИА Новости 19:11

По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
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Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Крутым

RT на русском20:37

Вайкуле раскрыла причину давней вражды с Крутым

ТВ Центр10:46

Вайкуле рассекретила причину вражды с Игорем Крутым

Газета.Ru19:46

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

РИА Новости19:11

Вайкуле назвала причину давней вражды с продюсером Игорем Крутым

URA.Ru13:30

Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся Игорь Крутой

Телепрограмма08:33

Вайкуле оправдалась за «предательство» Игоря Крутого

Lenta.ru20:20
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Общество

Названы районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона

Автор портала «Маглипогода» Руслан Юрковский назвал районы Приморья, которые ждет наибольший удар циклона в ближайшие дни, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу

Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Подозреваемый во взятке замглавы Пенсионного фонда подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, подозреваемый в получении взятки, подал в отставку, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика

Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»

Обновлено в 09:24
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Экономика

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Наука

Крупнейший вулкан на Земле потерял лидерство

Обновлено 09 июля в 11:17
Общество

В Царское Село будут пускать только по паспорту

Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Общество

Московский печатный филиал Гознака отметил 100-летие

Столетие отмечает Московская печатная фабрика - филиал "Гознака".
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Геннадий Малахов раскритиковал программу «Жить здорово»

Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Политика

Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией

Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес

У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги

Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.
Обновлено в 18:54
Авто

В России подорожали сразу 4 модели Kia

Обновлено в 00:46
Происшествия

Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит перенести еще одну операцию

Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Авто

Компания Bugatti выпустила двухсотый Chiron

Автомобильная компания Bugatti выпустила двухсотый гиперкар Bugatti Chiron, который получит более эксклюзивное исполнение кузова.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Общество

Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше — 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.
Обновлено в 19:31
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Общество

Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия

В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Интернет

Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. С 2018 года - член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.
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Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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