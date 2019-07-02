Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в РигеГазета.Ru 03:52
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой. Отбытие Пугачевой с Рижского вокзала в Москве вызвало скандал.
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Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан. Надеюсь, в конечном пункте, по прибытии, до такого не додумаются.
— Андрей Разин, российский политикРамблер 03:50
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Экономика
Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный».
Обновлено в 03:58
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Авто
Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей в России
Обновлено в 08:35
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег, сообщает британский таблоид The Sun.
Обновлено 29 июня в 09:09
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Интернет
«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»
«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Локомотив» начал переговоры с Фернандешем
Московский футбольный клуб «Локомотив» начал процесс переговоров по новому контракту с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто
Honda рассекретила серийный электромобиль Honda e
Стало известно, что первая серийная электрическая модель японской компании Honda e будет обладать 150-сильным электродвигателем при максимальном крутящем моменте, равном 300 Нм.
Обновлено в 04:53
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.
Обновлено в 08:08
Наука
Подсветка предшественников нейронов помогла мышам восстановиться после инсульта
Чтобы ускорить созревание предшественников нейронов, пересаженных в мозг больных для реабилитации после инсульта, ученые предложили действовать на эти клетки светом, который будет имитировать влияние окружения на молодые нейроны при развитии нервной системы.
Обновлено в 09:35
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
Изменилась и линия крыши – она стала еще более покатой. Фотографий салона купе-кроссовера пока нет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского
Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам.
Обновлено в 07:19
Политика
Полиция в Киеве изъяла 400 килограммов кокаина
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус
Боливия попросила экспертов других стран помочь в изучении пока неизвестного вируса, и на этот призыв уже откликнулись один специалист из Бразилии и двое из американского штата Джорджия.
Обновлено в 08:43
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22