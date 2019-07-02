Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой. Отбытие Пугачевой с Рижского вокзала в Москве вызвало скандал.

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

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