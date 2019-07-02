Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в РигеГазета.Ru 03:52

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой. Отбытие Пугачевой с Рижского вокзала в Москве вызвало скандал.
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Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге

Пятый канал10:11

Владимир Винокур высказался в поддержку Аллы Пугачевой, которая проехала в личном автомобиле по перрону

Вокруг ТВ11:07

Вайкуле не встретила Пугачеву на вокзале в Риге

РЕН ТВ06:53

Бледанс прокомментировала отказ Вайкуле встречать Пугачеву в Риге после скандала на перроне

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Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге

Телепрограмма04:58

Бледанс дала оценку отказу Вайкуле встречать Пугачеву после скандала в Москве

Газета.Ru12:33

Лайма Вайкуле не встретила на вокзале Риги свою давнюю подругу Аллу Пугачеву

Bimru.ru06:12
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Политика

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
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В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов

Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.
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Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

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«Убитым на Калинина 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
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Изучена причина наводнения в Иркутской области

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На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
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Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»

Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру по этой вселенной.
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
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Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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