Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в РигеГазета.Ru 03:52
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой. Отбытие Пугачевой с Рижского вокзала в Москве вызвало скандал.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников
«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении официального представителя СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Культура
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Общество
В Нижнем парке Липецка избавятся от аттракционов
Сегодня стало известно, что аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа.
Обновлено в 11:45
Интернет
Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска
Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 12:44
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Арсенал» и «Пршибрам» не выявили победителя
«Арсенал» сыграл вничью с чешским клубом «Пршибрам» в товарищеском матче.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
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Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса
На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
Обновлено в 09:29
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Кино
Брюс Кэмпбелл подтвердил выход игры по «Зловещим мертвецам»
Брюс Кэмпбелл, сыгравший Эша Уильямса в фильмах серии «Зловещие мертвецы», подтвердил новую игру по этой вселенной.
Обновлено в 02:11
Транспорт
К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта
Обновлено в 08:32
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Происшествия
В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
СМИ: вице-президент США прервал визит в Нью-Гэмпшир и экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено в 12:17