Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан. Надеюсь, в конечном пункте, по прибытии, до такого не додумаются.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.

Технологии Глава компании Avast Pl откажется от годовой зарплаты Производитель програмного обеспечения для кибербезопасности, чешская компания Avast Plc объявила, что главный исполнительный директор Ондрей Влчек намерен на неопределенный срок отказаться от своей годовой зарплаты и премиальных, а вместо этого получать номинальную годовую зарплату в размере $1.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Общество Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.

Политика Путин поручил поднять зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС Президент России поручил правительству по итогам прямой линии повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 000 рублей, а с 2020 года — до 32 000 рублей.

Армия и оружие МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Политика Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.

Политика Трамп снова заявил о возможном ударе США по Ирану Ранее президент США решил не наносить удар по Ирану после того, как ПВО страны сбили американский беспилотник Президент США Дональд Трамп не исключает вероятность нанесения удара по Ирану, несмотря на то, что ранее он принял решение не атаковать эту страну.

Футбол Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине» Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt.

Политика Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Экономика В России предложили маркировать минеральную воду Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России.

Происшествия Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.

Происшествия Из России в Грузию сбежала полковник полиции Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Экономика Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Происшествия Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.