Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандалаРамблер 04:53

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru». Ранее Примадонна со скандалом выехала на отдых с Рижского вокзала в Москве. Накануне народная артистка СССР отправилась на отдых в Юрмалу из российской столицы.
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Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачеву на вокзале в Риге

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Бледанс дала оценку отказу Вайкуле встречать Пугачеву после скандала в Москве

Газета.Ru12:33
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Программа мониторинга экологии и климата Земли "Коперник" сообщила, что наблюдения со спутников показали, что июнь стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
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Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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