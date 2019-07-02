Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru». Ранее Примадонна со скандалом выехала на отдых с Рижского вокзала в Москве. Накануне народная артистка СССР отправилась на отдых в Юрмалу из российской столицы.

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

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