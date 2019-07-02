Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандалаРамблер 04:53
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru». Ранее Примадонна со скандалом выехала на отдых с Рижского вокзала в Москве. Накануне народная артистка СССР отправилась на отдых в Юрмалу из российской столицы.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично доложить ему о причинах ЧП с глубоководным аппаратом Минобороны России.
Обновлено в 13:40
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ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Политика
Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
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Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Космос
Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа
Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле
"Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".
Обновлено в 12:43
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Общество
Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений
Программа мониторинга экологии и климата Земли "Коперник" сообщила, что наблюдения со спутников показали, что июнь стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:45
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере
Российский боец ММА из Дагестана, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал бой за чемпионский титул с ирландцем Конором Макгрегором главным в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Пьяная россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии
Сотрудники финской пограничной охраны задержали россиянку, которая нарушила границу Финляндии на резиновой лодке.
Обновлено в 09:18
Космос
Россия разработала «космические парусники» для изучения Солнца
ФИАН создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено в 02:49
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
Обновлено в 03:41
Общество
Мособлдума рассмотрит 4 июля законы о соцподдержке подмосковных семей
Московская областная дума планирует рассмотреть 4 июля законопректы, направленные на социальную поддержку жителей Подмосковья, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара
В Барселоне неизвестные украли из гостиничного номера членов королевской семьи драгоценности на более чем 100 тысяч евро, передает Vanguardia.
Обновлено в 14:19
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16