Футбол

Вайгль намерен покинуть дортмундскую «Боруссию»
Евро-футбол.ру
04:12

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль планирует сменить клубную прописку в январе.
Евро-футбол.ру04:12

Подробнее о событии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» зимой может перейти в «Рому»

Матч ТВ06:12

ПСЖ претендует на полузащитника дортмундской «Боруссии»

Soccer.ruвчера в 20:16

Как «Боруссия» работает с болельщиками

Чемпионат05:00

Вайгль может в январе покинуть дортмундскую «Боруссию». В его услугах заинтересованы «Рома» и «ПСЖ»

Sport24.ru03:37

Вайгль хочет покинуть дортмундскую «Боруссию»

Спорт-Экспресс00:36

Вайгль, скорее всего, уйдет из «Боруссии». Им интересуются «ПСЖ» и «Рома»

Sports.ru02:35

Хавбек «Боруссии», которым интересовался «МЮ», может перейти в «ПСЖ»

Советский спорт04:13
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Минобороны представило календарь на 2019 год

Министерство обороны России представило календарь на 2019 год.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы

Обновлено в 05:19
Политика

Силуанов рассказал о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Белоруссии и России.
Обновлено в 04:50
Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:38
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Городской суд Соликамска арестовал всех подозреваемых по делу о гибели на шахте девяти рабочих.
Обновлено в 07:50
Энергетика

Кремль прокомментировал резкое снижение цен на нефть

Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле в ближайшее время роста цен на нефть, Песков сказал, что договоренности о сокращении уровня добычи, достигнутые в рамках ОПЕК+, направлены на коррекцию цены на нефть.
Обновлено в 08:12
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика

Замглавы Ростехнадзора Радионова назначена главой Росприроднадзора

Заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова назначена главой Росприроднадзора.
Обновлено в 07:40
Политика

Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Политика

США планировали создать в Крыму аналог биолаборатории Лугара

США планировали создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара, после присоединения Крыма к России там были найдены ящики с биоматериалами, готовые к отправке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае

Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено вчера в 11:09
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

Обновлено в 00:36
Транспорт

Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год

Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.
Обновлено в 04:14
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали новый раунд переговоров в Кремле, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:34
Политика

Папа римский призвал к окончанию войны на Украине и в Сирии

Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi (городу [Риму] и миру) выразил надежду на завершение вооруженных конфликтов на Украине, в Сирии и других странах.
Обновлено в 07:43
Общество

Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом, сидя на коне

Наталья Поклонская в преддверии Нового года решила поднять россиянам праздничное настроение и записала весьма оригинальное поздравление - верхом на коне и с фужером в руках.
Обновлено в 05:24
Общество

Отменен приговор за мем с Пушкиным и Тесаком

Евгений Корт был осужден в 2016 году за размещение картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.
Обновлено в 06:51
Политика

В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

National Interest оценил модернизацию легендарного Ми-28

Российский Вертолет Ми-28, «прокаченный» до уровня Ми-28НМ «Ночной охотник», может стать ключевой машиной РФ на всю обозримую перспективу.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Организатору убийства Галины Старовойтовой в Петербурге Юрию Колчину отказано в условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 04:53
Экономика

Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным

Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:50
Экономика

На развитие цифровой экономики потратят 1,8 трлн рублей за пять лет

Более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики.
Обновлено в 07:19
Общество

ФБК нашел незадекларированные дачи и Maybach у члена Совфеда

Политик рассказал о многомиллионной недвижимости сенатора. Так, ФБК нашел дачу, которая расположена на озере Лаго Маджоре в Швейцарии.
Обновлено в 06:47
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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Юлиан Вайгль
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Боруссия» Дортмунд.
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