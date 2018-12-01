Происшествия
Вагоны поезда сошли с рельсов на Транссибе
Вагоны поезда сошли с рельсов на ТранссибеГазета.Ru00:09
Свердловская железная дорога на своем сайте сообщила о сходе вагонов грузового поезда у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей.
Газета.Ru00:09
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