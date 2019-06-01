Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в ЗабайкальеИзвестия 00:11

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел на станции Куэнга примерно в 5:30 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

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