Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в ЗабайкальеИзвестия 00:11
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел на станции Куэнга примерно в 5:30 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.
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