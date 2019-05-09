Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем 14:59
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
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SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Политика
США арестовали северокорейское судно за нарушение санкционного режима
США арестовали северокорейское грузовое судно Wise Honest, связанное с нарушением действующих против КНДР санкций, сообщается на сайте американского Минюста.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Политика
Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.
Обновлено в 17:39
Баскетбол
ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Лиги ВТБ
Ранее в полуфинал Лиги ВТБ вышел УНИКС, который оказался сильнее "Калева" (счет в серии: 3-0).
Обновлено в 11:38
Футбол
Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы
Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта
Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Помпео заявил, что США не стремятся к войне с Ираном
Ответ США и наших союзников был ясен: мы не стремимся к войне.
Обновлено в 18:17
Общество
Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Из-за ботокса Юлию Волкову из «Тату» перестали узнавать
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В ООН заявили о нехватке $4,2 миллиарда для помощи голодающим в Йемене
Призыв ООН помочь накормить 20 миллионов голодающих в Йемене, позволил собрать только 14% от необходимой суммы, нужно ещё 4,2 миллиарда долларов, сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Политика
Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
Обновлено в 17:38
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Энергетика
«Белнефтехим» заверил, что белорусские НПЗ выпускают качественное автотопливо
Концерн "Белнефтехим" заявил, что качество автомобильного топлива, производимого в ОАО "Нафтан" и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), соответствует всем международным и отечественным нормам.
Обновлено в 10:36
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Экономика
ЕБРР начал подготовку новой стратегии до 2025 года
Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили на ежегодной встрече совета правления банка планы по подготовке новой стратегии финансовой организации до 2025 года, сообщается в резолюции по итогам собрания.
Обновлено в 08:17
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54