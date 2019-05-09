Футбол

Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем вчера в 14:59

В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.
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На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
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Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию

Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
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Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
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Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

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Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
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В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
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Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

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Начался парад Победы на Красной площади

На Красной площади в Москве начался парад Победы.
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Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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