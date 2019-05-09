Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем вчера в 14:59
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке» и начнет работу с нового сезона
Sports.ruвчера в 14:38
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия
Стало известно, где похоронят Доренко
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Игры
Представлен трейлер Final Fantasy VII
Надеемся, вам понравился показанный ролик.
Обновлено в 00:00
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию
Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обновлено 08 мая в 10:14
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Когерентность магнонов измерят с помощью кросс-корреляционного интерферометра
Физики из Германии, Нидерландов и Норвегии предложили измерять когерентность магнонов с помощью аналога интерферометра Хэнбери Брауна — Твисса, который использует корреляции между сигналами детекторов, измеренных в разные моменты времени.
Обновлено 08 мая в 10:06
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено 08 мая в 01:09
Транспорт
Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании
Лучшим вновь назван международный аэропорт Хамад в Катаре, он занимает первое место с 2015-го, когда AirHelp впервые опубликовала список.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на строительство дачи
В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
Обновлено вчера в 22:53
Культура
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты
Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети
Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Обновлено вчера в 22:03
Кино
Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»
Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Начался парад Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Технологии
Facebook автоматически генерирует видео, прославляющие экстремистов
Обновлено вчера в 22:49