Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем вчера в 14:59
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.
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Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
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Найден след исчезнувшей самой дорогой картины в мире
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