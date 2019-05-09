Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем вчера в 14:59

В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.

Спорт день за днем

Футбол Игроки «Торино» устроили потасовку во время тренировки Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу и хавбек Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки, передает "Советский спорт".

Происшествия На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.

Политика Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов "Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Политика Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2» Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (пятничный выпуск) заявила министр экономики страны Маргарет Шрамбок, выдержки из материала приводит онлайн-издание Hasepost.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Общество Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.

Общество Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.

Хоккей «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Культура Выставка о роли искусственного интеллекта в искусстве пройдет в Эрмитаже Выставка "Искусственный интеллект и диалог культур", организованная совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), откроется в Главном штабе Эрмитажа 6 июня, в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил ТАСС директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Происшествия В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.

Политика Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.

Шоу-бизнес Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.

Политика Нехаев стал первым заместителем председателя правительства Забайкалья Глава Забайкалья Александр Осипов подписал постановление, в котором сказано, что руководитель администрации губернатора становится первым заместителем председателя правительства региона.

Политика Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на строительство дачи В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.

Политика Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.

Политика Прибывший на парад Победы Путин поприветствовал ветеранов Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Роуз: «Надеюсь, Гуллит съест свои слова про „Тоттенхэм“» Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз обратился к легендарному игроку Руду Гуллиту, который после первого полуфинального матча «шпорс» с «Аяксом» подверг критике команду.

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.

Происшествия В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба Полиция Лондона в своём Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.

Общество Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку» Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие "Бессмертного полка" собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА "Новости".