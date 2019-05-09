Футбол

Давид Вагнер возглавит немецкий футбольный клуб «Шальке»РИА Новости 14:48

Немецкий футбольный клуб "Шальке" на своем сайте сообщил, что главным тренером команды со следующего сезона станет Давид Вагнер. Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба "Хаддерсфилд Таун".
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Давид Вагнер возглавит немецкий футбольный клуб «Шальке»

РИА Новости14:48

«Шальке-04» объявил о назначении Вагнера новым главным тренером

Чемпионат14:31

Дэвид Вагнер возглавил «Шальке»

Soccer.ru14:40

«Шальке» объявил о назначении Вагнера на пост главного тренера

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Давид Вагнер стал главным тренером «Шальке»

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Новый тренер «Шальке»: «Я знаю силу, которую „Шальке“ может развить»

Спорт-Экспресс14:42

Бывший тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке» и начнет работу с нового сезона

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