Футбол
Давид Вагнер возглавит немецкий футбольный клуб «Шальке»РИА Новости 14:48
Немецкий футбольный клуб "Шальке" на своем сайте сообщил, что главным тренером команды со следующего сезона станет Давид Вагнер. Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба "Хаддерсфилд Таун".
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Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Обновлено в 13:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки заключения
Братьев Кокориных приговорили к 18 месяцам, Мамаева и Протасовицкого — к 17. Адвокаты намерены подать апелляцию.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона
Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.
Обновлено в 13:18
Футбол
В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Футбол
Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»
Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:00
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Акула напала на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом в запретной зоне возле острова Реюньон в Индийском океане.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов SSJ-100 с диспетчерами
Обновлено 07 мая в 14:57
Происшествия
Воздух у собора Нотр-Дам оказался загрязнен свинцом
Эксперты уточняют, что частицы свинца оказались в воздухе во время пожара в соборе.
Обновлено в 11:22
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
Политика
СПЧ готовит предложение по амнистии к 75-летию Победы
Президентский совет по правам человека (СПЧ) прорабатывает предложение об объявлении амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем году, сообщил «РИА Новости» глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 11:56
Футбол
6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Футбол
Валенсия — Арсенал 1:1 (1-й тайм)
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Учёные из Канады выяснили, что негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания.
Обновлено в 14:04
Авто
Преимущества и недостатки регистрации автомобиля на несовершеннолетнего ребенка
Многие проводят официальную регистрацию автомобиля на других граждан. В их число входят и несовершеннолетние дети.
Обновлено в 07:16
Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки
6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.
Обновлено в 13:37
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Происшествия
Опубликовано видео стычки участников «Бессмертного полка» с полицией Киева
Опубликовано видео стычки участников акции «Бессмертный полк» с правоохранительными органами в Киеве.
Обновлено в 09:33