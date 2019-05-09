Футбол
Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем 14:59
В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.
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Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
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