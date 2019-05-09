Вагнера назначили главным тренером «Шальке»Спорт день за днем 14:59

В сезоне 2016/17 Вагнер вывел английскую команду в АПЛ. ЗА тур до конца нынешнего турнира «Хаддерсфилд» с 15 очками идет на последнем 20-м месте, потеряв шансы на сохранение места в АПЛ. С 1995-го по 1997-й Вагнер играл за «Шальке», забил два мяча в 29 официальных матчах.

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Футбол Валенсия — Арсенал 2:4 Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Общество США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 миллионов человек Министерство юстиции США сообщило в четверг, что предъявило обвинения китайской хакерской группировке в хищении персональных данных 78 миллионов человек.

Армия и оружие На Красной площади прошел парад Победы В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Происшествия Обвиняемому в нападении на синагогу в Калифорнии грозит смертная казнь Обвиняемому в вооруженном нападении на синагогу в Калифорнии 19-летнему Джону Эрнесту грозит высшая мера наказания, сообщает телеканал ABC 10 News.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».

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Происшествия Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

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