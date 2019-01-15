Футбол
Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»
Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»Евро-футбол.рувчера в 13:16
"Хаддерсфилд Таун" объявил об увольнении наставника Давида Вагнера. По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.
Евро-футбол.рувчера в 13:16
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«Хаддерсфилд» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Вагнером
Чемпионатвчера в 13:21
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Транспорт
Три станции московского метро закрыли из-за подтопления
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до двух
Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН и договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.
Обновлено вчера в 04:07
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
«Исламское государство» захватило город в Нигерии
Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Гаджеты
«Роскачество» определило лучшие беспроводные наушники
Эксперты «Роскачества» проверили 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников.
Обновлено в 00:00
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией
В преддверии переговоров по проблеме мирного договора российский МИД сообщил о ряде беспокоивших его заявлений японского правительства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».
Обновлено в 00:44
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека
В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Автоспорт
Попавший в аварию на «Дакаре» Карякин вернулся в гонку
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции против немецких компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Очередной взрыв бытового газа унёс жизнь женщины
Напомним, последняя трагедия со взрывом бытового газа произошла в г. Магнитогорск Челябинской области 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 06:26
Космос
Вышедший из строя «Спектр-Р» планируют заменить другим телескопом
Космический телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуск которого планируется после 2030 года, сможет продолжить решение задач переставшего принимать команды с Земли радиотелескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), сообщил РИА Новости во вторник директор Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Госдуму РФ внесли проект о системах газовой безопасности в домах
Законопроект, предполагающий установку в многоквартирных жилых домах автосистемы для газовый безопасности, внесен на рассмотрение в Госдуму группой парламентариев.
Обновлено вчера в 17:27
ЖКХ
В России тариф на сбор сухих отходов могут сократить до нуля
Правительство планирует, что тариф на сбор сухих коммунальных отходов будет существенно снижен вплоть до нуля, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:30
Культура
Всемирно известного танцора раскритиковали за слова о полных людях
Ранее Парижская опера отказалась сотрудничать с артистом из-за его высказывания о полных людях.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Кораблей НАТО в Азовское море не будет, заявили в Крыму
Корабли Североатлантического альянса не могут пройти в Азовское море без согласия России, такая ситуация исключена.
Обновлено в 01:28
Общество
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об активности гриппа в Европе
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европы.
Обновлено в 00:05
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Обновлено вчера в 20:45