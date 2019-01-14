"Хаддерсфилд Таун" объявил об увольнении наставника Давида Вагнера. По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.

Происшествия Происшествия Пожар в Киево-Печерской лавре потушен

Космос Космос Восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» не удалось Напомним, единственный российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей работы в два с половиной раза, но по словам источника, специалисты допускают, что связь еще получится восстановить.

Происшествия Происшествия Депутаты внесли в Госдуму законопроект о системах газовой безопасности В Госдуму внесли проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих установку в домах систем контроля газовой безопасности.

Автоспорт Автоспорт Карякин не смог завершить седьмой этап «Дакара» из-за аварии Российский гонщик Сергей Карякин не смог завершить гонку на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар"-2019.

Политика Политика Лавров рассказал о начале переговоров по мирному договору с Японией

Общество Общество Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей "В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Происшествия Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах В процессе разбора завалов многоэтажного жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где прогремел взрыв бытового газа и произошло обрушение, появилась угроза обрушения стены.

Политика Политика Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Политика Политика ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Политика Политика МИД России объяснил переименование Македонии Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.

Политика Политика США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.

Происшествия Происшествия В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Происшествия Происшествия В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Политика Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Происшествия Происшествия Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.

Общество Общество Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.

Происшествия Происшествия Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

Политика Политика Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ ЦСКА нанес поражение "Химкам" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".

Культура Культура Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину

Общество Общество Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.

Происшествия Происшествия Мэр Гданьска умер после покушения 53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.

Экономика Экономика Министр рассказал о планах по экспорту московского мусора в Швецию Российский мусор из строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области могут увозить в Швецию и другие страны Европы, сообщил 14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передаёт РБК.

Спорт Спорт Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ

Происшествия Происшествия В Саранске проверяют видео сожжения флага России

Транспорт Транспорт Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.

Политика Политика Экс-министра обороны Украины обвинили в госизмене в пользу России Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину.