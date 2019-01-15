Футбол
Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»
Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»Евро-футбол.ру13:16
"Хаддерсфилд Таун" объявил об увольнении наставника Давида Вагнера. По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.
Евро-футбол.ру13:16
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика
Глава NASA принял приглашение Рогозина посетить Россию или Байконур
Директор NASA Джим Брайденстайн принял приглашение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить с рабочим визитом в ближайшие месяцы Россию или Байконур.
Обновлено в 17:30
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей
Обновлено в 15:04
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии ПЦУ
Вселенский патриархат опубликовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), в котором призвал все мировые православные церкви признать ее независимость.
Обновлено в 16:31
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Культура
Парижская опера отозвала приглашение для танцовщика Сергея Полунина
Обновлено в 15:47
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Политика
Россия призвала США отказаться от ультиматумов по ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва призвала американские власти отказаться от ультиматумов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:02
Политика
Тимошенко намерена поменять конституцию Украины
Обновлено в 17:55
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного раунда чемпионата мира в Германии и Дании сыграла вничью с немцами.
Обновлено в 13:43
Автоспорт
Николаев стал третьим в зачете грузовиков на седьмом этапе «Дакара»
Обновлено в 15:43
Энергетика
Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство отслеживает ситуацию с ценами на бензин.
Обновлено в 06:42
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено в 10:58
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Украинский военный назвал способ закончить войну в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Китае человек с ножом напал на прохожих
Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, сообщает информационное агентство China News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 13:09
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над подмосковными "Химками" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 13:35
Космос
Связь с телескопом «Спектр-Р» до сих пор установить не удается
Обновлено в 17:14
Происшествия
Мэр Гданьска умер от ножевого ранения в результате покушения
Мэр польского города Гданьск Павел Адамович скончался от ножевых ранений, нанесенных ему в результате покушения.
Обновлено в 15:44
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Общество
Адвокат Харви Вайнштейна не хочет больше защищать своего клиента
Обновлено в 15:59
Наука
Эксперты раскрыли опасность короткого сна
Специалисты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований рассказали, чем опасен короткий и неглубокий сон.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
Обновлено в 17:17
Экономика
FT узнала о проблемах Visa и Mastercard с доступом на китайский рынок
Спор по поводу доступа на китайский рынок платежей длился несколько лет, и в 2012 году ВТО постановила, что Пекин дискриминационно относится к иностранным компаниям.
Обновлено в 15:17