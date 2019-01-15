Футбол

Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»
Евро-футбол.ру
13:16

"Хаддерсфилд Таун" объявил об увольнении наставника Давида Вагнера. По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.
Евро-футбол.ру13:16

Подробнее о событии

Главный тренер «Хаддерсфилда» Вагнер отправлен в отставку

Sport24.ru16:29

«Хаддерсфилд» расторг контракт с главным тренером

Матч ТВ14:25

Давид Вагнер покинул пост главного тренера клуба «Хаддерсфилд Таун»

РИА Новости14:22

«Хаддерсфилд» расстался с главным тренером

Soccer.ru13:24

«Хаддерсфилд» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Вагнером

Чемпионат13:21

«Хаддерсфилд» объявил об уходе Вагнера с поста главного тренера

Спорт-Экспресс13:10

Главный тренер «Хаддерсфилда» Вагнер отправлен в отставку. Команда проиграла 9 из 10 последних матчей

Sports.ru13:46
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Хаддерсфилд Таун
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