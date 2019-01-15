Футбол
Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»
Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»Евро-футбол.ру13:16
"Хаддерсфилд Таун" объявил об увольнении наставника Давида Вагнера. По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.
Евро-футбол.ру13:16
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в АПЛ
Обновлено в 18:45
Футбол
«Зенит» потребовал €40 млн от «Челси» за трансфер Паредеса
«Зенит» запросил у «Челси» €40 млн за переход Леандро Паредеса, сообщает издание Goal.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Рома» стала последним четвертьфиналистом Кубка Италии
"Рома" в 1/8 финала Кубка Италии обыграла "Виртус Энтеллу" - 4:0. Дубль на счету Патрика Шика, еще по голу забили Иван Маркано и Хавьер Пасторе.
Обновлено в 17:04
Футбол
Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании, сообщает AS.
Обновлено в 14:52
Футбол
Чемпион России 2001 года вошел в тренерский штаб «Уфы»
Чемпион России 2001 года в составе «Спартака» уже присоединился к новой команде, которая находится на сборе на Кипре.
Обновлено в 13:26
Футбол
Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус".
Обновлено в 15:55
Футбол
Рассказов: «Айртон быстрый и техничный. Отлично вписался в команду»
Защитник "Спартака" Николай Рассказов поделился мнением о новичке команды, левом защитнике Айртоне.
Обновлено в 19:49
Футбол
Тебас: «Не представляю чемпионат Испании без Месси»
Обновлено в 12:53
Футбол
Маркизио — о расизме в Серии А: не стоит уделять внимание идиотам
Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе «Ювентуса», высказался о проблеме расизма в футболе.
Обновлено в 13:36
Футбол
Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи МЮ
Легендарный шотландский специалист Алекс Фергюсон помогает советом главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннару Сульшеру.
Обновлено в 10:08
Футбол
«Лилль» продлил контракт с главным тренером
Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье продлил контракт с клубом. Новое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до лета 2021 года.
Обновлено в 13:25
Футбол
Кавани: хочу выступать в «ПСЖ» до 2020 года
Обновлено в 12:41
Футбол
«Рубин» и «Ростов» интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Румынии
Цукудян стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии в прошлом сезоне, забив 12 голов в 24 матчах.
Обновлено в 13:13
Футбол
Пеле: Мбаппе может стать новым Пеле
Напомним, что Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира—2018, который прошёл в России.
Обновлено в 11:18
Футбол
Зинченко: «В Донецке база круче, чем у „Манчестер Сити“»
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сравнил тренировочную базу "горожан" и "Шахтёра" в интервью видеоблогу "Красава" на Youtube.
Обновлено в 12:50