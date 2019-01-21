Футбол

Вагнер Лав договорился о разрыве контракта с «Бешикташем»Чемпионат вчера в 23:30

Бразильский нападающий Вагнер Лав договорился о расторжении контракта с «Бешикташем», сообщает A Bola. По информации издания, стороны достигли соглашения о расставании. Официальный разрыв контракта между турецким клубом и форвардом состоится в ближайшее время.
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Вагнер Лав договорился о разрыве контракта с «Бешикташем»

Евро-футбол.ру00:19

Вагнер Лав согласовал условия расторжения контракта с «Бешикташем»

Матч ТВвчера в 21:41

Вагнер Лав договорился о разрыве контракта с «Бешикташем»

Чемпионатвчера в 23:30

Вагнер Лав договорился о разрыве контракта с «Бешикташем»

Советский спортвчера в 22:59

СМИ: Вагнер Лав договорился о расторжении контракта с «Бешикташем»

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

Вагнер Лав договорился с «Бешикташем» о разрыве контракта

Sport24.ruвчера в 20:24
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