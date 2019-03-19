Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗСКоммерсантъ 03:54

Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

с чего всё началось

Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.

Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он считает, что таким образом также удастся систематизировать продажу слабоалкогольных напитков.

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