Вагит Алекперов предложил вернуть продажу слабого алкоголя на АЗСЭхо Москвы 11:29

Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цены бензина. Об этом журналистам сказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов по итогам заседания внутрифракционной группы "Единой России".

с чего всё началось

Я глубоко убежден, что сегодня возврат слабоалкогольных напитков на АЗС даст возможность нам систематизировать продажу этих напитков через АЗС, потому что, как правило, вокруг каждого автозаправочного комплекса, на трассе располагаются автомобили, которые продают некачественный алкоголь.

Глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов предложил вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС. Возврат алкогольных напитков, считает Алекперов, позволит стабилизировать цены на бензин. Об этом он сказал по итогам заседания внутрифракционной группы «Единой России».

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