Энергетика

Вагит Алекперов: надеюсь, существенно сокращать добычу не придется
Вестник Кавказа
01:55

Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов рассчитывает, что необходимости в существенном сокращении нефтедобычи не возникнет. "Надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются", - заявил он в Вене, где накануне состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Вестник Кавказа01:55

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Глава «Лукойла» надеется, что необходимости в сокращении добычи нефти не возникнет

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URA.Ruвчера в 13:39

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ЛУКОЙЛ готов сократить добычу нефти

News.ruвчера в 12:50
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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