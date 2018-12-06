Энергетика
Вагит Алекперов: надеюсь, существенно сокращать добычу не придется
Вагит Алекперов: надеюсь, существенно сокращать добычу не придетсяВестник Кавказа01:55
Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов рассчитывает, что необходимости в существенном сокращении нефтедобычи не возникнет. "Надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются", - заявил он в Вене, где накануне состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Вестник Кавказа01:55
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«ЛУКОЙЛ» выполнит рекомендации ОПЕК+ о сокращении добычи, несмотря на планы роста
Интерфаксвчера в 12:58
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