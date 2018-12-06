Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов рассчитывает, что необходимости в существенном сокращении нефтедобычи не возникнет. "Надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются", - заявил он в Вене, где накануне состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Энергетика Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.

Энергетика Энергетика Медведев рассказал о давлении на нефтяников из-за роста цен на бензин Правительство было вынуждено оказать давление на нефтяников в связи с ростом цен на топливо, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Энергетика Энергетика Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.

Энергетика Энергетика Владельцам АЗС захотелось слить налоги Продавцы бензина уверены, что главной причиной генерирования убытков стали действия государства, в связи с чем считают необходимым ввести льготы по уплате налога на имущество и механизм демфирования ранее уплаченных сумм налога на период получения отрицательных балансовых показателей у независимых АЗС.

Энергетика Энергетика Путин дал старт финальному промыслу газа в Бованенково

Энергетика Энергетика Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA.

Энергетика Энергетика Газовщики хотят обанкротить за долги комсомольскую «Теплоцентраль» АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» подало в суд иск о признании банкротом МУП «Теплоцентраль» из Комсомольска-на-Амуре из-за систематической неоплаты поставленного газа.

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

Энергетика Энергетика США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Энергетика Энергетика Армения и Беларусь увеличат товарооборот втрое Специалисты подчеркивают: товарооборот между странами ЕАЭC продолжает расти.

Энергетика Энергетика Китай готовится возобновить импорт сои из США Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

Энергетика Энергетика Нефтегазовый Форум компании Refinitiv продет 13 декабря 2018 г С 1 октября 2018 г. подразделение Финансы и Риски компании Thomson Reuters носит название Refinitiv.