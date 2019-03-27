Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:24

Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.

По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде. На этом посту он сменит Дмитрия Кириченко, который принял команду в ноябре прошлого года после отставки Сергея Томарова.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Общество Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.

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Экономика Россияне испугались за свою жизнь на пенсии Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

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Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

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