Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:24
По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде. На этом посту он сменит Дмитрия Кириченко, который принял команду в ноябре прошлого года после отставки Сергея Томарова.
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Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
— Вадим Евсеев, российский футболистМосковский Комсомолец 19:43
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Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.
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Обновлено в 06:39
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Фестиваль Китая, приуроченный к 70-летию образования КНР, пройдет в Москве с 13 по 15 сентября.
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На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
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Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
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Обновлено в 18:08
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Журналист: «Могу подтвердить, что Гвардиола договорился с „Ювентусом“»
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Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
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Главный тренер «Лиона»: если Моуринью заменит меня, я буду горд
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост наставника французской команды.
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Директор роддома в Башкирии рассказала о ситуации с зарплатой врачей
Обновлено вчера в 15:25