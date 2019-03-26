Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и в ближайшее время возглавит «Уфу»ProstoProSport 07:30

По информации Sport24, Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы» вместо Дмитрия Кириченко. О назначении будет объявлено в ближайшее время.

с чего всё началось

Российский специалист Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска». Об этом информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что наставник обратился с просьбой к руководству разорвать трудовое соглашение, поскольку получил предложение от клуба из РПЛ.

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и в ближайшее время возглавит «Уфу»

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