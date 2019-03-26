Футбол

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и в ближайшее время возглавит «Уфу»ProstoProSport 07:30

Российский специалист Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска». Об этом информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что наставник обратился с просьбой к руководству разорвать трудовое соглашение, поскольку получил предложение от клуба из РПЛ.
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с чего всё началось

Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко

По информации Sport24, Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы» вместо Дмитрия Кириченко. О назначении будет объявлено в ближайшее время.
Sport24.ru06:33

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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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