Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»Спорт БИЗНЕС Online 10:24

По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде. На этом посту он сменит Дмитрий Кириченко, который принял команду в ноябре прошлого года после отставки Сергея Томарова.

Экономика Социальные пенсии повысятся с 1 апреля С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.

Происшествия Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Общество Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Культура Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира За 2018 год главный музей Петербурга посетили 4,2 млн человек. Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира.

Политика Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия На Кубани обрушился пешеходный мост через реку Хадажка На Кубани 25 марта произошло обрушение закрытого автомобильного моста через реку Хадажка на окраине хутора Травлев (Апшеронский район), по которому осуществлялось пешеходное сообщение.

Происшествия В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.

Политика МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.

Политика Европарламент одобрил реформу авторского права в интернете Европарламент принял директиву, по которой онлайн-сервисы должны будут делиться доходами с авторами произведений и СМИ.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Религия В РПЦ предрекли Россию без русских Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.

Здоровье Девушка-комик полежала в психбольнице и поделилась впечатлениями Российский комик Татьяна Щукина рассказала о своем лечении от депрессии в петербургской психиатрической больнице.

Политика США расширили санкции против Ирана Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций.

Футбол Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.

Общество Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".

Политика Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.