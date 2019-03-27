Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»РИА Новости вчера в 12:53
Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев назначен главным тренером "Уфы", сообщается на сайте клуба. Отмечается, что соглашение с Евсеевым рассчитано на два года. В среду "Уфа" объявила, что пост главного тренера покинул Дмитрий Кириченко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Космос
Япония испытала технику для строительства лунной базы
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.
Обновлено в 05:46
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Обновлено в 08:35
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
СМИ раскрыли схему создания ОПС и вывода денег по «делу Абызова»
Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.
Обновлено в 04:12
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Через несколько лет к объединению Александринского и Волковского театров присоединят и большой театральный комплекс в столице, отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Космос
Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад
Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Культура
Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
Обновлено в 07:59
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров откровенно признался в изменах жене
Обновлено в 06:53
Политика
В США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Как пишет газета «Известия» 28 марта, руководитель агентства Дэниел Элуэлл заявил, что информация с «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии самолета не показала сбоев программного обеспечения лайнера.
Обновлено в 07:17
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58