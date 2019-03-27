Футбол

Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»РИА Новости вчера в 12:53

Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев назначен главным тренером "Уфы", сообщается на сайте клуба. Отмечается, что соглашение с Евсеевым рассчитано на два года. В среду "Уфа" объявила, что пост главного тренера покинул Дмитрий Кириченко.
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«Х.. вам! Понятно?» Евсеев не позволит «Уфе» вылететь

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Шамиль Газизов: Евсеев – молодой, «Уфа» – тоже молодая

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Газизов: Евсеев принял «Уфу» в очень непростой момент, верим в него

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Sports.ruвчера в 12:56
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Общество

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Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
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Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
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Происшествия

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Япония испытала технику для строительства лунной базы

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело испытания строительной техники, которая может быть использована для возведения исследовательской базы на поверхности Луны.
Обновлено в 05:46
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 08:35
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия

СМИ раскрыли схему создания ОПС и вывода денег по «делу Абызова»

Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов создал организованное преступное сообщество (ОПС) не позднее 2011 года, то есть за год до прихода в правительство.
Обновлено в 04:12
Культура

Александринский и Волковский театры планируют объединить

Через несколько лет к объединению Александринского и Волковского театров присоединят и большой театральный комплекс в столице, отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

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Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
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Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
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Общество

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Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Культура

Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.
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Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
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«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ

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Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
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Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
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Сергей Шнуров откровенно признался в изменах жене

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В США уверены в безопасности Boeing 737 MAX

Как пишет газета «Известия» 28 марта, руководитель агентства Дэниел Элуэлл заявил, что информация с «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии самолета не показала сбоев программного обеспечения лайнера.
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Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

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Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
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США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA

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В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
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Дмитрий Сергеевич Кириченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий, заслуженный мастер спорта России; тренер. Привлекался в сборную России по футболу. Занимает третье место среди лучших бомбардиров чемпионата России.
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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