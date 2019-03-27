Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»РИА Новости вчера в 12:53

Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев назначен главным тренером "Уфы", сообщается на сайте клуба. Отмечается, что соглашение с Евсеевым рассчитано на два года. В среду "Уфа" объявила, что пост главного тренера покинул Дмитрий Кириченко.

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