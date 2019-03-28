Футбол

Главным тренером «Уфы» стал Вадим ЕвсеевАргументы и Факты вчера в 15:26

43-летний Вадим Евсеев назначен новым главным тренером футбольного клуба «Уфа». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что прежний главный тренер Дмитрий Кириченко расторг договор с клубом.
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Вадим Евсеев
Спасибо за доверие! Не люблю долго говорить. Предпочитаю доказывать делом. Вы сами в свои силы верьте – и все будет нормально. Вы играть умеете и показывали это. Мы вместе будем находить решение, чтобы дальше продолжать радовать болельщиков и самих себя. Вы играете для себя и своих близких.
— Вадим Евсеев, российский футболистМосковский Комсомолец вчера в 19:43

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Вадим Евсеев
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