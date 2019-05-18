Вадим Евсеев: «У „Уфы“ еще есть шанс на 12-е место, поэтому боремся»Спорт-Экспресс 06:56

Хотим добиться положительного результата. У нас есть еще шансы на 12-е место, поэтому боремся, играем. Круговой играл в последних матчах, до этого играли другие футболисты.

Вадим Евсеев: «У „Уфы“ еще есть шанс на 12-е место, поэтому боремся»

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