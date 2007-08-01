Футбол
Вадим Евсеев: «Сейчас больше волнует результат, чем сама игра»Горобзор.ру 12:53
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Томью» со счетом 2:0 в первом стыковом матче.
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Вадим Евсеев: Мы нервничаем, «Томь» нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность
Спорт день за днем12:55
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