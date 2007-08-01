Футбол
Вадим Евсеев: «Сейчас больше волнует результат, чем сама игра»Горобзор.ру 12:53
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Томью» со счетом 2:0 в первом стыковом матче.
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Вадим Евсеев: Мы нервничаем, «Томь» нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность
Спорт день за днем12:55
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Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
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«WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:06
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Вопрос изменения границ «Лосиного острова» находится в проработке
Вопрос об изменении границ национального парка "Лосиный остров" в Москве для строительства пятого участка московского центрального диаметра (МЦД, транспортный проект наземного метро) находится в проработке.
Обновлено в 14:48
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
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Бывший губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили назвал условия, при которых РФ и Украина смогут начать переговоры.
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Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат»
В период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Обновлено в 13:35
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Общество
В Калининграде вандалы залили в фонтан антифриз
Просто ночью неизвестные залили в него антифриз.
Обновлено в 08:07
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Политика
Захарова сравнила заявления США по Ирану с потоком кислотного дождя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Ирана, отметила, что агрессивные действия Соединенных Штатов по всему миру выходят за все мыслимые рамки.
Обновлено в 13:05
Политика
В администрации Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:38
Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На развязке КАД с Московским шоссе насмерть сбили пожилую женщину
В четверг, 30 мая, в восьмом часу вечера автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на Кольцевой автодороге Петербурга недалеко от развязки с Московским шоссе.
Обновлено в 13:45
Космос
NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре
К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.
Обновлено в 11:33
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41