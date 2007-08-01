Футбол

Вадим Евсеев: «Сейчас больше волнует результат, чем сама игра»Горобзор.ру 12:53

Томь — Уфа
2 июня
в 07:00
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Труд»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Томью» со счетом 2:0 в первом стыковом матче.
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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