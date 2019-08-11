Футбол

Вадим Евсеев: «Сегодняшний матч с Черевченко не обсуждали»Спорт-Экспресс 06:57

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что не обсуждал с главным тренером "Арсенала" Игорем Черевченко сегодняшний матч команд в рамках 5-го тура РПЛ. Оба специалиста ранее провели несколько сезонов в качестве игроков в составе "Локомотива".
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Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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