Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что не обсуждал с главным тренером "Арсенала" Игорем Черевченко сегодняшний матч команд в рамках 5-го тура РПЛ. Оба специалиста ранее провели несколько сезонов в качестве игроков в составе "Локомотива".

Вадим Евсеев: «Сегодняшний матч с Черевченко не обсуждали»

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