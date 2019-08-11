Футбол
Вадим Евсеев: «Сегодняшний матч с Черевченко не обсуждали»Спорт-Экспресс 06:57
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев сказал, что не обсуждал с главным тренером "Арсенала" Игорем Черевченко сегодняшний матч команд в рамках 5-го тура РПЛ. Оба специалиста ранее провели несколько сезонов в качестве игроков в составе "Локомотива".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:38, Вашингтон
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